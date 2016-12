foto LaPresse Correlati Milano, vigile spara e uccide cileno

Il vigile: "Non volevo ucciderlo" 14:27 - Alessandro Amigoni, il vigile urbano che il 13 febbraio ha sparato e ucciso Marcelo Valentino Gomez Cortes, cileno di 28 anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario. A deciderlo è stato il gip di Milano Maria Vicidomini, che ha accolto l'istanza del pm Roberto Pellicano e disposto il giudizio immediato. Il processo inizierà il 9 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Milano. - Alessandro Amigoni, il vigile urbano che il 13 febbraio ha sparato e ucciso Marcelo Valentino Gomez Cortes, cileno di 28 anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario. A deciderlo è stato il gip di Milano Maria Vicidomini, che ha accolto l'istanza del pm Roberto Pellicano e disposto il giudizio immediato. Il processo inizierà il 9 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Milano.

Amigoni, attraverso il suo legale, l'avvocato Giampiero Biancolella, probabilmente tuttavia sceglieràdi essere giudicato con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Se questa dovesse essere la scelta della difesa, il processo sarà fissato non il 9 ottobre ma per un'altra data e davanti ad un gup.



La perizia balistica: "Sparò da distanza ravvicinata"

La difesa del vigile sostiene che l'agente, quel pomeriggio in zona Parco Lambro, sparò da una distanza compresa tra i 15 e i 20 metri, solo a scopo intimidatorio e non con l'arma rivolta verso il cileno, Marcelo Valentino Gomez Cortes. La perizia disposta dal pm, invece, ha accertato che il vigile avrebbe esploso il colpo da una distanza che va da un minimo "di 50 centimetri" a un massimo "di due metri e 80 centimetri", mentre il giovane correva.



Il proiettile, secondo le indagini, ha raggiunto l'immigrato alla schiena, uscendo poi dal cuore. La famiglia della vittima ha nominato come proprio difensore l'avvocato Corrado Limentani.