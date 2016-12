Milano, Maurizia Paradiso derubata da un poliziotto durante una visita in ospedale

foto Ap/Lapresse 13:30 - Furto in ospedale per la pornodiva Maurizia Paradiso, derubata da un poliziotto durante una visita di controllo al Niguarda di Milano. Dopo aver conversato con l'agente, la Paradiso si sarebbe accorta che dai suoi effetti personali mancava un'agenda contenente 2mila euro in contanti e 1.500 in assegni, ritrovati poi nel posto di guardia. L'uomo è stato arrestato e processato per direttissima. - Furto in ospedale per la pornodiva Maurizia Paradiso, derubata da un poliziotto durante una visita di controllo al Niguarda di Milano. Dopo aver conversato con l'agente, la Paradiso si sarebbe accorta che dai suoi effetti personali mancava un'agenda contenente 2mila euro in contanti e 1.500 in assegni, ritrovati poi nel posto di guardia. L'uomo è stato arrestato e processato per direttissima.

La Paradiso ha raccontato di essere stata avvicinata dall' agente. R.P., di 32 anni, durante l'attesa per una visita all' ospedale Niguarda. Hanno scambiato due chiacchiere e poi è stata invitata nel posto di guardia della struttura dove hanno continuato la conversazione fino alla chiamata. A quel punto la Paradiso è andata in escandescenze accusando il poliziotto del furto della propria agenda contenente 2mila euro in contanti e 1.500 in assegni.



All'arrivo di una volante, i poliziotti hanno trovato nel bagno del posto di guardia una mazzetta di soldi arrotolati e in un armadietto altro denaro. Inoltre, grazie al racconto di un infermiere, che ha detto di aver visto il poliziotto allontanarsi con qualcosa tra le mani in direzione di un altro reparto, è stato possibile ritrovare l'agenda in un cestino.