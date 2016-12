foto LaPresse 11:29 - Il Gup di Milano Maura Marchiondelli ha rinviato a giudizio Alessandro Profumo, ex a.d. di Unicredit, e altre 19 persone accusate di una presunta maxi-frode fiscale da 245 milioni di euro che sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione di finanza strutturata chiamata "Brontos". "Aspetto fiducioso ed impaziente il giudizio pubblico, certo come sono della correttezza di ogni mio operato", ha detto Profumo. - Il Gup di Milano Maura Marchiondelli ha rinviato a giudizio Alessandro Profumo, ex a.d. di Unicredit, e altre 19 persone accusate di una presunta maxi-frode fiscale da 245 milioni di euro che sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione di finanza strutturata chiamata "Brontos". "Aspetto fiducioso ed impaziente il giudizio pubblico, certo come sono della correttezza di ogni mio operato", ha detto Profumo.

Ci sono "elementi sufficienti" per andare a giudizio. Così il gup di Milano Laura Marchiondelli ha deciso di mandare a processo l'ex a.d di Unicredit Alessandro Profumo e altre 19 persone tra cui 3 dipendenti di Barclays per il caso Brontos. Il giudice nel respingere l'eccezione di competenza territoriale delle difese a favore o di Roma o di Bologna o di Verona, ha stabilito di utilizzare il criterio del luogo dell'accertamento e dunque il procedimento rimane a Milano.



A loro la procura contesta di "avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo tra loro, nelle rispettive qualità sottoindicate, al fine di evadere le imposte sui redditi e cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità, costruito una struttura complessa e artificiosa, predeterminata in ogni sua articolazione, così da non comportare alcun rischio economico o finanziario, unicamente volta a generare, sotto il profilo della rappresentazione contabile, proventi nella forma di interessi, che artatamente invece prospettavano dividendi ai fini della imponibilità fiscale, prevista solo nella misura del 5% del loro ammontare lordo". Per i magistrati le operazioni realizzate non avevano "alcuna autonoma valenza economica" ma servivano "esclusivamente all'ottenimento di un illecito vantaggio fiscale, sottratto all'imposizione elementi attivi, mediante loro variazione in diminuzione, per un ammontare complessivo di 745.220.166,28 euro".



La lunga lista degli indagati

Gli indagati rinviati a giudizio sono: Alessandro Profumo (indagato in qualità di ex ad di Unicredit), Patrizio Braccioni (responsabile dell'Area Tax Affairs di Unicredit Spa), Ranieri De Marchis (responsabile della Direzione Planning, Finance and Administration di Unicredit Spa), Luciano Tuzzi (capo dell'Area Finanza di Unicredit Spa), Stefano Porro (responsabile dell'Area Active Balance Sheet Management di Unicredit Spa), Nicola Gerundino (funzionario appartenente all'Area Active Balance Sheet Management di Unicredit Spa), Attilio Antonio Porcaro (funzionario appartenente all'Area Active Balance Sheet Management di Unicredit Spa), Gabriele Piccini (direttore generale di Unicredit Banca Spa), Vittorio Ogliengo (ad di Unicredit Corporate Banking Spa), Maurizio Vangelisti (responsabile della Direzione Tesoreria di Unicredit Corporate Banking Spa), Mauro Agostino Panni (Senior Product Manager - International Division, di Unicredit Corporate Banking Spa), Orietta Maggioni (responsabile del Dipartimento Finanza di Unicredit Banca Spa), Marcello Menetto (responsabile della Tesoreria di Unicredit Banca Spa), Andrea Mecarelli (responsabile della Direzione Tesoreria e Presidi Finanza di Unicredit Banca Spa), Angelo Eugenio Martuccelli (responsabile della Funzione Misurazione e Controllo Rischi - Area Pianificazione e Controllo in Unicredit Banca di Roma Spa), Claudio Cesario (responsabile dell'Area Pianificazione e Controllo in Unicredit Banca di Roma Spa), Augusto Giovanni Antimo D'Agostino (responsabile della Funzione Misurazione e Controllo Rischi in Unicredit Banca di Roma Spa), Stefano Filippi (addetto dell'area Structured Capital Markets di Barclays Bank Plc), Rupack Chandra (vice Presidente dell'area Structured Capital Markets di Barclays Bank Plc) e Maria Celeste Mariotti (responsabile dei progetti di finanziamento della filiale di Milano della societa' Barclays Bank Plc.).