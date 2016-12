Brescia, arrestata banda di nomadi

foto Ansa 08:14 - Una decina di arresti sono stati effettuati nell'ambito di perquisizioni svolte nelle province di Brescia, Mantova, Bolzano e Venezia a carico di una banda di nomadi "sinti", di cittadinanza italiana. Il gruppo era dedito a truffe, furti e rapine. L'indagine condotta dalla Squadra Mobile di Brescia assieme a quella di Trento, ha portato al sequestro di lussuose ville, denaro contante, quadri e altri oggetti di valore più alcune vetture di lusso. - Una decina di arresti sono stati effettuati nell'ambito di perquisizioni svolte nelle province di Brescia, Mantova, Bolzano e Venezia a carico di una banda di nomadi "sinti", di cittadinanza italiana. Il gruppo era dedito a truffe, furti e rapine. L'indagine condotta dalla Squadra Mobile di Brescia assieme a quella di Trento, ha portato al sequestro di lussuose ville, denaro contante, quadri e altri oggetti di valore più alcune vetture di lusso.

L'indagine ha accertato che nessuna delle persone proprietarie di quei beni - per complessivi 8 milioni di euro - aveva mai lavorato né aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi.



Il gruppo è accusato di aver truffato una quarantina di imprenditori che venivano intimiditi e costretti a non denunciare i fatti con violente percosse e minacce di morte. Denunce che spesso non venivano presentate perché le ingenti somme truffate erano denaro in nero.