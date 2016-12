Scopre che il marito la tradisce e lo ustiona

foto LaPresse Correlati Lei tradisce? E' colpa del partner 10:45 - Ha scoperto che il marito la tradiva e si è vendicata versandogli addosso olio bollente mentre dormiva. L'uomo ora è ricoverato al Niguarda di Milano con ustioni di primo e secondo grado, ma non sarebbe grave. La donna, una 43enne di El Salvador, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime. A chiamare i soccorsi sono stati i figli della coppia dopo aver sentito le urla strazianti del padre. - Ha scoperto che il marito la tradiva e si è vendicata versandogli addosso olio bollente mentre dormiva. L'uomo ora è ricoverato al Niguarda di Milano con ustioni di primo e secondo grado, ma non sarebbe grave. La donna, una 43enne di El Salvador, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime. A chiamare i soccorsi sono stati i figli della coppia dopo aver sentito le urla strazianti del padre.

La donna finita agli arresti ha scoperto il tradimento del marito, un egiziano di 37 anni, controllando la rubrica del telefono e gli sms dell'uomo. E così ha atteso che lui si addormentasse per mettere in atto la vendetta. Ha messo sul fuoco dell'olio e, dopo averlo fatto bollire, lo ha versato sul viso e sul corpo del marito. I figli dei due, di 18 e 16 anni, sono stati svegliati dai lamenti del padre e hanno chiamato il 118. L'uomo si trova adesso all'ospedale di Milano con una prognosi di 15 giorni.



I carabinieri della compagnia di Rho (Milano), che si stanno occupando del caso, hanno detto che marito e moglie erano titolari di una pizzeria a Baranzate di Bollate, che era stata chiusa. Da quando l'uomo aveva cessato l'attività, si inventava alcune commissioni, secondo la testimonianza della donna, e queste faccende avevano insospettito la moglie.



Proprio domenica sera la donna avrebbe trovato nel cellulare del marito alcuni sms che confermavano le scappatelle del marito e aveva così deciso di mettere in atto la sua vendetta.



L'olio bollente è stato versato sulla guancia dell'uomo e non ha leso organi imporanti anche se lo sfregio, secondo i medici, potrebbe rimanere. I militari hanno spiegato che tra i due c'erano da tempo dissidi, ma non si erano mai verificati atti violenti.