foto Ansa

17:52

- Benedetto XVI è ripartito per Roma al termine della sua visita di tre giorni a Milano per l'Incontro mondiale delle Famiglie. L'aereo del Pontefice è decollato dall'aeroporto di Linate, diretto a Ciampino, da dove rientrerà poi in elicottero in Vaticano. A salutare Ratzinger c'erano il ministro Riccardi, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Francesco Maria Greco, i cardinali Scola e Tettamanzi, ma anche il sindaco Pisapia e il presidente Formigoni.