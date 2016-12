foto Tgcom24

11:22

- "Armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal volto umano", ha detto il Papa durante la messa all'aeroporto di Bresso per il Family day. "In questo privilegiate sempre la logica dell'essere rispetto a quella dell'avere: la prima costruisce, la seconda finisce per distruggere", ha aggiunto il Pontefice.