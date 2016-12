foto LaPresse

09:48

- Sono già centinaia di migliaia i fedeli assiepati all'aeroporto di Bresso in attesa di papa Benedetto XVI, che alle 10 celebrerà la messa che conclude il VII Incontro mondiale delle famiglie. L'enorme campo, in grado di ospitare fino a un milione di pellegrini è già pieno per circa un terzo, più o meno come ieri sera per la Festa delle testimonianze, quando secondo gli organizzatori sono stati 350 mila i presenti.