18:31 Benedetto XVI è rientrato a Roma

Conclusa la visita pastorale all'Arcidiocesi di Milano ed il 7ø Incontro Mondiale delle Famiglie, Papa Benedetto XVI è rientrato a Roma. L'Airbus A319 CJ dell'Aeronautica Militare messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino alle 18:20. Il Papa, appena scese le scalette del velivolo, è salito a bordo di un elicottero dell'Aeronautica Militare, lasciato in sosta nelle vicinanze dell'aereo, per il suo trasferimento in Vaticano.

17:54 Family Day, il Papa diretto a Roma

Benedetto XVI è ripartito per Roma al termine della sua visita di tre giorni a Milano per l'Incontro mondiale delle Famiglie. L'aereo del Pontefice è decollato dall'aeroporto di Linate, diretto a Ciampino, da dove rientrerà poi in elicottero in Vaticano. A salutare Ratzinger c'erano il ministro Riccardi, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Francesco Maria Greco, i cardinali Scola e Tettamanzi, ma anche il sindaco Pisapia e il presidente Formigoni.

17:23 Ferrero: "Stupisce la durezza delle parole del Papa"

"Mi stupisco sempre per la durezza delle parole del Papa. Ma la Bibbia non dice così! Sulla Bibbia io ho trovato altre parole, come: 'Guai anche a voi, dottori della legge, perche' caricate la gente di pesi difficili da portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito!'(Luca, 11:37-40 e 46)". Lo dice in una nota Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. "Voglio dire a tutte le persone omosessuali che si sentono ferite e addolorate dalle parole del Papa che quelle parole sono la discutibile opinione di un uomo su cosa pensi Dio. Io ho letto di un Cristo che invita a portare i pesi gli uni degli altri e non caricare sugli altri i pesi che a noi conviene che portino ma che loro fanno fatica a portare".

15:02 Il Papa a pranzo con le "famiglie del mondo"

Dopo la messa solenne a Bresso, il Papa è tornato in arcivescovado dove sta paranzando "in compagnia di una famiglia irachena di Baghdad, una famiglia congolese di Kinshasa, una famiglia proveniente del Messico, una dall'Australia, una dalla Spagna e una famiglia di Milano". Lo ha detto il portavoce della Diocesi di Milano, don Davide Milani, ne corso di una conferenza stampa per tracciare il bilancio del VII Incontro mondiale delle famiglie.

13:30 Anche il premier Monti lascia l'aeroporto di Bresso

Il premier Mario Monti ha lasciato la zona dell'aeroporto di Bresso al termine della messa celebrata da Papa Benedetto XVI. Monti non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai giornalisti.

13:00 Il Papa a pranzo con sette famiglie

Benedetto XVI tornerà ora in Arcivescovado per pranzare con sette famiglie: una milanese, una proveniente da ciascuno dei cinque continenti e una di Filadelfia, la città che ospiterà nel 2015 il prossimo Incontro mondiale. Alle 13.30, alla mensa dell'Università Cattolica ci sarà il pranzo della solidarietà, offerto da Benedetto XVI a un centinaio di famiglie (circa 300 persone), scelte fra quelle seguite dai servizi e dei centri di accoglienza. A gestirlo sarà la Caritas.

12:58 Benedetto XVI saluta i fedeli dalla "papamobile"

Al termine della messa, Benedetto XVI è salito a bordo della "papamobile" sulla quale sta facendo il giro dell'aeroporto di Bresso per un saluto a tutti i fedeli riuniti per la celebrazione dell'ultima giornata dell'Incontro mondiale delle Famiglie. Ad arrivare a Bresso, fin dalle prime luci dell'alba, sono stati in centinaia di migliaia, un milione per gli organizzatori, provenienti da 180 Paesi.

12:35 Dal Papa 500mila euro per i terremotati

Benedetto XVI devolverà 500mila euro a favore delle zone colpite dal terremoto. Il denaro sarà consegnato ai vescovi di Mantova, Modena, Ferrara, Carpi e Bologna per aiutare le famgilei particolarmente provate dal sisma. L'annuncio è arrivato da monsignor Erminio De Scalzi, al termine della Santa Messa celebrata dal Pontefice al Parco Nord di Bresso.

12:32 "A Filadelfia nel 2015 il nuovo incontro mondiale delle famiglie"

"Sono lieto di annunciare che il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie avrà luogo nel 2015, a Filadelfia, negli Stati Uniti d'America". Con queste parole il Papa ha concluso il Family Day a Milano. "Con Gesù Eucaristia nei nostri cuori - ha detto rivolto al milione di persone presenti oggi nel Parco Nord, all'aeroporto di Bresso - rendiamo grazie a Dio che ci ha donato questa grande esperienza ecclesiale".

12:09 "La Chiesa viva la comunione"

Papa Ratzinger ha chiesto a fedeli, preti, vescovi e cardinali "l'impegno di vivere la comunione con Dio e tra noi sul modello di quella trinitaria". "Siamo chiamati - ha spiegato - ad accogliere e trasmettere concordi le verità della fede; a vivere l'amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere e concedere il perdono, valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei Pastori".

12:06 "Gesù ha voluto il matrimonio, ma la fedeltà oggi è difficile"

"La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella dell'amore è una realtà meravigliosa, è l'unica forza che può veramente trasformare il mondo". Così Benedetto XVI ha riconosciuto con queste parole la difficoltà di mantenere l'impegno della fedeltà assunto al momento del matrimonio che, ha spiegato, Gesù ha voluto fosse un sacramento. "Il progetto di Dio sulla coppia umana - ha spiegato - trova la sua pienezza in Gesù Cristo, che ha elevato il matrimonio a sacramento".

11:40 "Domenica, giorno del riposo"

Benedetto XVI ha riaffermato che la domenica è il giorno festivo per i cristiani, il giorno del riposo, della famiglia, della fede. Quello del Papa è stato un riferimento trasparente alle iniziative volte a trasformare la domenica in una giornata lavorativa. "E' il giorno della Chiesa - ha detto il Santo Padre -, dell'assemblea convocata dal Signore attorno alla mensa della Parola e del sacrificio eucaristico, come stiamo facendo noi oggi. E' il giorno dell'uomo e dei suoi valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura".

11:08 Armonizzare i tempi

''Armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal volto umano'', ha detto il Papa: ''in questo privilegiate sempre la logica dell'essere rispetto a quella dell'avere: la prima costruisce, la seconda finisce per distruggere''.

11:01 Chiesa al fianco di separati e divorziati

Nella messa al Parco di Bresso con cui stamane chiude il settimo Incontro Mondiale delle Famiglie, Benedetto XVI ha dedicato anche attenzione ''ai fedeli che, pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione''. ''Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica'', ha detto

10:54 "La logica del profitto aumenta le disuguaglianze"

"Non è la logica unilaterale dell'utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere a uno sviluppo armonico, al bene della famiglia e a edificare una società più giusta, perché porta con sè concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado dell'ambiente, corsa ai consumi, disagio nelle famiglie". Il Papa ha lanciato questo messaggio alla messa finale dell'Incontro delle Famiglie, a proposito della prevalenza della "concezione utilitaristica del lavoro, della produzione e del mercato".

