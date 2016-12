Papa:"I partiti siano responsabili"

21:20 - "Davanti alla crisi economica dovrebbe crecere il senso di responsabilità in tutti i partiti". Lo ha detto il Papa rispondendo alle domande di una famiglia greca. "I partiti - ha auspicato Benedetto XVI - non promettano cose che non possono realizzare, che non cerchino solo voti per sé ma siano al servizio. E si capisca che la politica è responsabilità morale davanti a Dio e agli uomini".