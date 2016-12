foto Tgcom24

17:34

- Nell'incontro con le autorità milanesi e la società civile in Arcivescovado il Papa ha ribadito che "lo Stato è chiamato a riconoscere l'identità propria della famiglia, fondata sul matrimonio e aperta alla vita". Poi ha condannato ancora una volta la legalizzazione dell'aborto, che è già in atto, e quella dell'eutanasia, che viene proposta affermando che "non può mai essere consentita la deliberata soppressione" della vita.