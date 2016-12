21:54 Il Papa saluta i pellegrini

Dopo oltre un'ora di interventi, testimonianze, racconti privati e toccanti, il Santo Padre lascia la Festa delle Testimonianze.

21:45 "La Chiesa ama i divorziati"

Rispondendo a una domanda di una famiglia sulla sofferenza per il mancato accesso ai Sacramenti delle persone risposate, il Papa ha detto che questa è "una grande sofferenza di oggi" e che "non abbiamo ricette ma che la Chiesa li ama, non sono fuori anche se non possono avere l'Eucarestia e la Confessione".

21:44 Papa: aiutare concretamente Grecia

La situazione di crisi in Grecia, descritta a Benedetto XVI da una famiglia di Atene, "ha colpito il mio cuore, le parole sono insufficienti, dovremmo fare qualcosa di concreto e tutti siamo incapaci. Il papa, che ha invitato i politici alla responsabilità, ha quindi sottolineato come spesso "i singoli soffrono e devono accettare le cose come sono".

21:13 Papa: "Partiti non promettano ciò che non possono realizzare"

Davanti alla crisi economica "dovrebbe crecere il senso di responsabilità in tutti i partiti. Che non promettano cose che non possono realizzare, che non cerchino solo voti per sé ma siano al servizio. E si capisca che la politica è responsabilità morale davanti a Dio e agli uomini". Lo ha detto il Papa rispondendo alle domande di una famiglia greca, i Paleologos, che hanno raccontato la crisi nel loro Paese. "In città la gente gira a testa bassa - ha detto il capofamiglia - manca la speranza". Dopo di lui, la moglie Pania, ha detto che ormai "si fa fatica a pensare al futuro: come fare per non perdere la speranza? Cosa dice la Chiesa?", ha domandato a Benedetto XVI.

21:05 Papa: "Il paradiso è simile alla mia gioventù"

"Il Paradiso dovrebbe essere simile a come era la mia gioventù, così spero di andare a casa andando dall'altra parte del mondo". Benedetto XVI ha risposto così alla domanda di una bambina vietnamita. "Della mia infanzia - ha detto il Papa alla piccola Cat Tien - ricordo la gioia delle feste in famiglia, quando cantavamo insieme e per me era come se si aprisse il cielo".

20:49 Il Papa arrivato al Parco Bresso

Lunghissimi applausi all'arrivo di Benedetto XVI. Le immagini del Pontefice sono apparse direttamente sul palco, sorprendendo tutti.

20:45 In 350mila per la veglia

Sono circa 350mila le persone presenti al Parco di Bresso con papa Benedetto XVI. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi.

18:16 Family 2012, al via la festa a Bresso

Mentre Papa Ratzinger si intratteneva con le autorità milanesi, a Bresso, alle 16 iniziava la "Festa delle Testimonianze", il grande raduno per il VII Incontro mondiale. Dalle 16 alle 19 sul palco si stanno alternando gruppi di artisti italiani e internazionali, tra cui i vincitori del concorso "Giovani Talenti per il Papa" (promosso dalla Fondazione Milano Famiglie 2012 con l'Associazione Hope e rivolto a musicisti e gruppi musicali giovanili lombardi), il Grande Coro Hope, i cantanti di Christian Music. Troveranno spazio anche le testimonianze di famiglie italiane e straniere.

17:16 Papa: "Politici si facciano amare"

Il Papa ha ricordato le parole di Sant'Ambrogio, che "a quanti vogliono collaborare al governo e all'amministrazione pubblica, richiede che si facciano amare". Richiamando il dovere "di dedicarvi al bene dei cittadini", ha spiegato che così la politica diventa "una elevata forma di carità".

17:10 Papa: "Stato sia a servizio della vita"

Lo Stato "è a servizio e a tutela della persona", "a cominciare dal diritto alla vita", che mai può essere "deliberatamente soppressa". Quindi "a servizio della famiglia", la cui "identità" è quella "fondata sul matrimonio e aperta alla vita", e della "libertà di educazione". La ha detto il Papa durante l'incontro con le autorità all'Arcivescovado di Milano.

17:03 Il Papa incontra le autorità

Iniziato all'Arcivescovado di Milano, l'incontro di Benedetto XVI con una rappresentanza delle autorità istituzionali, civili e militari, degli imprenditori e dei lavoratori, del mondo della cultura e dell'educazione della società milanese e lombarda.

16:53 Già in migliaia a Bresso

Sono già migliaia le persone che attendono l'arrivo di Benedetto XVI al Parco Nord di Bresso, dove in serata sarà celebrata la Festa delle Testimonianze, per la quale è stata annunciata la presenza di oltre 500mila fedeli.

13:59 Il Pontefice lascia San Siro

Il Papa ha lasciato lo stadio Meazza a San Siro dove ha incontrato i giovani. Al termine di una partecipatissima coreografia, è stato salutato con un enorme "grazie" comparso sul campo di calcio.

13:51 Maglia Inter e Milan per Benedetto XVI

Al termine dell'incontro a San Siro, il capitano dell'Inter Javier Zanetti e il "portabandiera" del Milan, Franco Baresi hanno regalato al Papa ripsettivamente una maglia neroazzurra e una rossonera con il nome Benedetto stampato sulla schiena e il numero 16.

13:35 Il saluto dei giovani: "Grazie"

"Grazie": una grande scritta bianca sul prato di San Siro è il saluto a Benedetto XVI da parte degli 80mila giovani presenti al Meazza.

