Secondo giorno del Papa a Milano

foto Ansa Correlati Il Papa a Milano per l'incontro con le famiglie 06:21 - L'incontro con i cresimandi della diocesi allo stadio di San Siro e la veglia con le famiglie nel parco di Bresso saranno oggi i momenti principali della seconda delle tre giornate della visita pastorale di Benedetto XVI a Milano. Il Papa è giunto nel capoluogo lombardo in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie cattoliche.

Il programma, dopo la messa mattutina in privato nella cappella dell'arcivescovado, prevede alle 10 la celebrazione dell'Ora media in Duomo, che il Papa presiederà pronunciando anche una meditazione. Alle 11.15, poi, allo stadio di San Siro l'incontro con i cresimandi della diocesi, che essendo decine di migliaia gremiranno interamente la struttura sportiva. Qui il Papa, oltre a pronunciare un discorso, reciterà anche l'Angelus.



Nel pomeriggio, alle 17 è in programma l'incontro con le autorità nella Sala del Trono dell'Arcivescovado: un momento in cui è atteso da parte di benedetto XVI un nuovo intervento sulla tutela della famiglia e della vita, così come della salvaguardia del riposo nei giorni di festa. Infine, alle 20.30, nel Parco di Bresso la "festa delle testimonianze": la veglia con le famiglie, con momenti di dialogo tra il Pontefice e i partecipanti al meeting mondiale, nello stesso luogo dove domani mattina Ratzinger celebrerà la messa finale, alla quale è atteso un milione di fedeli.