foto Ansa

01:17

- Gli uomini della Guardia di Finanza di Torino hanno perquisito a Parma la tabaccheria-ricevitoria di Massimo Alfieri, nel 2011 beneficiario secondo gli accertamenti delle fiamme gialle di 14 assegni bancari, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro, da parte del capitano della Nazionale, Gigi Buffon. I finanzieri avrebbero eseguito controlli sui computer in cui vengono archiviate le scommesse. Alfieri si trova in vacanza negli Stati Uniti.