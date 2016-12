foto Ansa

21:34

- Dalla Scala, dopo aver assistito all'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal maestro Daniel Barenboim e dedicata alle popolazioni terremotate, il Papa ha parlato di un concerto che doveva essere una festa gioiosa ma sul quale "vi è l'ombra del sisma che ha portato grande sofferenza su tanti abitanti del nostro Paese". "Le parole riprese dall'Inno alla gioia di Schiller suonano come vuote per noi, sembrano non vere" ha aggiunto.