Papa: "Milano, crocevia di popoli"

In migliaia a piazza Duomo per Benedetto XVI. La "vocazione di Milano è essere un crocevia - Mediolanum - di popoli e di culture: così la città ha saputo coniugare sapientemente l'orgoglio per la propria identità con la capacità di accogliere ogni contributo positivo che, nel corso della storia, le veniva offerto": il saluto del Pontefice ai pellegrini.

21:35 Il Papa torna in Arcivescovado

Dopo aver assistito al concerto in suo onore, Benedetto XVI ha salutato i lavoratori della Scala nel retropalco del Piermarini poi è uscito da una porta secondaria di via Filodrammatici. Per dirigersi all'Arcivescovado il Santo Padre non ha utilizzato la "papamobile", ma un'auto blindata.

21:17 "Sul concerto pesano le sofferenze del sisma in Emilia"

"Su questo concerto, che doveva essere una festa gioiosa in occasione di questo incontro di persone provenienti da quasi tutte le nazioni del mondo, vi è l'ombra del sisma che ha portato grande sofferenza su tanti abitanti del nostro Paese". Sono le parole di Benedetto XVI al termine del discorso in suo onore al Teatro alla Scala di Milano, in cui il maestro Daniel Barenboim ha diretto la Nona Sinfonia di Beethoven, e che in apertura è stato dedicato dal sovrintendente Stephane Lissner alle popolazioni terremotate. "Le parole riprese dall'Inno alla gioia di Schiller suonano come vuote per noi, anzi, sembrano non vere - ha sottolineato il Pontefice -. Non proviamo affatto le scintille divine dell'Elisio. Non siamo ebbri di fuoco, ma piuttosto paralizzati dal dolore per così tanta e incomprensibile distruzione che è costata vite umane, che ha tolto casa e dimora a tanti". "Anche l'ipotesi che sopra il cielo stellato deve abitare un buon padre, ci pare discutibile - ha aggiunto -. Il buon padre è solo sopra il cielo stellato? La sua bontà non arriva giù fino a noi? Noi cerchiamo un Dio che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza".

21:02 Alla Scala quasi tre minuti di applausi

Quasi 3 minuti di applausi alla Scala alla fine dell'esecuzione della Nona di Beethoven diretta da Daniel Barenboim. Gli applausi sono andati al maestro, al coro e all'orchestra della Scala ma anche al Papa che è salito sul palco per fare un discorso dopo aver fatto un cenno di saluto agli orchestrali e avere salutato il maestro Barenboim che si è avvicinato a lui con il maestro del coro Bruno Casoni.

20:58 Alla Scala il Papa in piedi per applaudire Barenboim

19:42 Pontefice arrivato alla Scala

Benedetto XVI è arrivato al Teatro La Scala di Milano, dove assisterà al concerto diretto da Daniel Barenboim.

18:36 Il saluto con "Oh mia bella Madunina"

Il primo incontro del Papa con i pellegrini si è concluso sulle note di "Oh mia bella Madunina". Per il Pontefice il prossimo appuntamento è al teatro Alla Scala.

18:16 Papa: "Laici e fedeli siano uniti"

"La singolare identità di Milano non la deve isolare nè separare, chiudendola in se stessa", ha detto il Papa in Piazza Duomo. "Al contrario - ha aggiunto -, conservando la linfa delle sue radici e i tratti caratteristici della sua storia, essa e' chiamata a guardare al futuro con speranza, coltivando un legame intimo e propulsivo con la vita di tutta l'Italia e dell'Europa". Nella chiara distinzione dei ruoli e delle finalità, "la Milano positivamente 'laica' e la Milano della fede sono chiamate a concorrere al bene comune".

18:15 Il Papa: "Compiaciuto dalla generosità di Milano"

Benedetto XVI si è detto "compiaciuto di quanto la Diocesi di Milano ha fatto e continua a fare per andare incontro concretamente alle necessità delle famiglie più colpite dalla crisi economico-finanziaria". Il Papa ha rivolto il proprio plauso alla città anche "per essersi attivata subito, assieme all'intera Chiesa e società civile in Italia, per soccorrere le popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna, che sono nel nostro cuore e nella nostra preghiera e per le quali invito, ancora una volta, ad una generosa solidarietà".

18:07 Scola: "La visita del Papa è un dono"

"Un dono che rende ogni fedele e ogni cittadino grato e responsabile". Così il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, ha accolto Benedetto XVI in piazza Duomo. Una visita, ha sottolineato, che arriva "in un momento di grande travaglio. Milano è cambiata. E' forse meglio dire che sta cercando il suo nuovo volto". Una città in trasformazione anche grazie alla presenza dei cristiani che "sono a loro agio nella società plurale; non sono profeti di sventura, ma testimoni e quindi edificatori tenaci di vita buona".

17:55 Pisapia al Papa: "Insieme possiamo fare tanto"

"Noi insieme possiamo fare tanto se i nostri valori sapranno unire invece che dividere": lo ha detto il sindaco di Milano Giuliano Pisapia a Papa Benedetto XVI in piazza Duomo. Il sindaco ha rivolto al Pontefice il "benvenuto dei cattolici, che sono maggioranza a Milano e che oggi sono pieni di gioia, il benvenuto dei fedeli di altre religioni, perché la fede non può essere motivo di divisione, e il benvenuto anche dei non credenti". "Sono le diversità - ha detto ancora il sindaco - che segnano i nostri tempi ma queste non possono essere motivo di scontro". "Anche da laico - ha concluso il sindaco - so che la famiglia è il primo mattone. Da Milano, che grazie a lei oggi è al centro del mondo, può partire un messaggio che dia tutela a tutte le famiglie. Lavoriamo insieme perché nessuno si senta più solo".

17:48 La papamobile è giunta in Piazza Duomo

Dopo circa 15 minuti la papamobile è giunta in Piazza del Duomo a Milano dove migliaia di pellegrini attendono di poter incontrare il Santo Padre.

17:30 Massime cariche politiche a Linate

Ad accogliere il Papa Benedetto XVI al suo arrivo all'aeroporto di Linate anche il presidente del consiglio pontificio per le famiglie, cardinale Ennio Antonelli. A Linate ci anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia e il presidente della Regione, Roberto Formigoni.

17:28 Un applauso all'arrivo del Pontefice

Un boato e un fragoroso applauso hanno accolto il Papa quando, sul maxi schermo montato in piazza del Duomo a Milano, i pellegrini hanno potuto vedere l'arrivo del Santo Padre.

Ultimo aggiornamento 21:35