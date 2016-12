foto Ansa

14:41

- I giudici del processo sul caso Ruby hanno accolto l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata da Silvio Berlusconi, imputato per concussione e prostituzione minorile. Il tribunale ha deciso dopo oltre tre ore di camera di consiglio ed ha respinto l'istanza di legittimo impedimento per i due difensori dell'ex premier. Berlusconi dovrà presentarsi in aula l'8 giugno.