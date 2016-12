Benedetto XVI arriva a Milano, città blindata

- È tutto pronto l’arrivo di Papa Benedetto XVI a Milano. La visita di tre giorni del Pontefice si svolgerà tra piazza Duomo, l’arcivescovado in Piazza Fontana, il Teatro alla Scala, lo Stadio San Siro e l’aeroporto di Bresso. Tutte zone che saranno ben più che blindate, controllate da un imponente apparato di sicurezza di circa dodicimila uomini. E i disagi saranno inevitabili per migliaia di milanesi.

Da Linate al Duomo

Blindato l’aeroporto di Linate fin dal primo pomeriggio di oggi. Alitalia raccomanda ai passeggeri in partenza nel pomeriggio o nella serata di oggi di muoversi con grande anticipo. Chiuse dalle 15.30 alle 18.30 le strade che oggi il Papa percorrerà in auto per spostarsi da Linate a piazza Duomo: in viale Forlanini, viale Corsica, corso XXII Marzo e corso di Porta Vittoria, dove è anche vietato parcheggiare. Il Comune ha installato cartelli di divieto e transenne, così come in molte traverse lungo il percorso di 4 chilometri e mezzo dove passerà il corteo. In quelle ore attraversare la città da ovest a est sarà quasi impossibile, se non passando da nord. Contemporaneamente, saranno chiuse le uscite per Linate sulla Tangenziale Est. Le stesse precauzioni verranno prese domenica pomeriggio: il Santo Padre ripartirà da Linate intorno alle 17. Disagi anche per chi si sposta con i mezzi. Saranno sospese per alcune ore anche le linee di tram 12, 23 e 27 e i bus 60 e 73. Servizio irregolare anche per i filobus 90/91 e per il tram 29.

Il discorso in Duomo alle 17.30

Per il discorso di Benedetto XVI in Duomo, previsto alle 17,30, verrà chiusa per motivi di ordine pubblico la stazione Duomo (linee M1 ed M3) dalle 16.30. Sarà possibile utilizzare le fermate di Missori e Montenapoleone M3 o Cordusio e San Babila M1, anche se Atm mette in guardia: «Saranno possibili altre chiusure di stazioni su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza».

Il Papa alla Scala alle 19.30

Dopo le 16, e fino a tarda serata, le chiusure al traffico riguarderanno il centro: alle 19.15 dal Duomo il corteo pontificio si sposterà dal Duomo alla Scala. Per compensare il disagio di non potere circolare con mezzi propri i taxi potranno circolare dalle 16 di oggi alle 22 di domenica. Chiudono, dalle 7 di oggi alla stessa ora di lunedì, alcune stazioni del Bike sharing: piazza Duomo, via Marconi, via Arcivescovado, piazza San Babila e via Beccaria.

Il comune consiglia di spostarsi con le linee di superficie

Il servizio dei mezzi pubblici milanesi è stato potenziato con 3.000 corse aggiuntive in ogni giornata. Le linee metropolitane resteranno aperte tutta la notte. I Taxi potranno circolare dalle 16 di venerdì alle 22 di domenica.

Resta blindata fino a domenica sera l’area intorno a Piazza Fontana, dove si trova l’Arcivescovado in cui soggiornerà il Pontefice. Da oggi pomeriggio fino a domenica i capolinea dei tram 15 e 23 saranno in via Dogana (al capolinea della linea 24) invece che in piazza Fontana.

Sabato a San Siro Da sabato mattina dall’Arcivescovado allo stadio San Siro, fa sapere il Comune, potranno essere prese eccezionali misure di sicurezza. Sarà vietato parcheggiare intorno allo stadio ed è possibile che il divieto venga esteso anche ad altre strade lungo il percorso che compirà il Pontefice, oltre alla sospensione temporanea della circolazione al passaggio del corteo.

Domenica l’incontro con le famiglie al Parco Nord

L’area dell’aeroporto di Bresso è off limits per auto e moto, quindi il Comune di Milano ha previsto, dalle 10 di sabato alle 21 di domenica, l'introduzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) temporanea, che comporterà la sospensione della circolazione dei veicoli nel Nord di Milano, ai confini con Cormano, Bresso e Sesto San Giovanni. Potranno circolare taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che esibiscono apposito pass rilasciato dalla Fondazione Family 2012.

Fino a domenica la rete stradale e la viabilità subiranno delle modifiche. In particolare, solo per il 3 giugno è stato istituito il divieto di accesso anche in: via Lario (da viale Stelvio a viale Marche), via Veglia (da viale Marche a piazza Caserta), piazza Caserta, via Veglia (da piazza Caserta a largo Desio) e viale Suzzani (da largo Desio a via Goffredo da Bussero). Il divieto di accesso avrà inizio alle ore 4 del mattino e terminerà alle ore 18. Dal divieto sono però esclusi i veicoli appartenenti a residenti e domiciliati nelle vie indicate.

Per tutto il weekend sarà attivo il numero verde del Comune di Milano (800.368636) per fornire ai cittadini e ai pellegrini in tempo reale le informazioni sulla viabilità nella Ztl e in città.