21:14

- Il legale di Gigi Buffon spazza via ogni ipotesi di qualsiasi coinvolgimento nell'inchiesta sul calcioscommesse. "Gigi è amareggiato per l'imboscata dopo la conferenza stampa a Coverciano", ha dichiarato l'avvocato spiegando che è una banca ad avanzare l'ipotesi di una "anomala movimentazione di denaro". "Possono essere - ha sottolineato l'avvocato - operazioni commerciali più che lecite, come una compravendita immobiliare".