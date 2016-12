foto Ansa Correlati Il nuovo scandalo calcioscommesse 20:56 - Due punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato e 25mila euro di ammenda. E' quanto deciso dalla Commissione Disciplinare che ha accolto la proposta di patteggiamento dell'Atalanta nel processo sportivo sul Calcioscommesse. Squalifica invece di due anni per Cristiano Doni, che si vanno a sommare ai 3 anni e 6 mesi di stop che gli erano stati inflitti nel processo sportivo seguito al primo filone d'indagine della procura di Cremona. - Due punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato e 25mila euro di ammenda. E' quanto deciso dalla Commissione Disciplinare che ha accolto la proposta di patteggiamento dell'Atalanta nel processo sportivo sul Calcioscommesse. Squalifica invece di due anni per Cristiano Doni, che si vanno a sommare ai 3 anni e 6 mesi di stop che gli erano stati inflitti nel processo sportivo seguito al primo filone d'indagine della procura di Cremona.

Arrivano le sanzioni

La Commissione Disciplinare, presieduta da Sergio Artico, ha accolto le istanze di patteggiamento proposte da 15 giocatori e dall'ex tecnico Gianfranco Parlato e concordate con la procura federale nell'ambito del processo sul calcioscommesse.



Saranno fermati per 20 mesi Carlo Gervasoni, Kewullay Conteh e Filippo Carobbio. Alex Pedersoli e' stato fermato per 16 mesi con 10mila euro di ammenda, 16 mesi di squalifica anche per Francesco Ruopolo, 15 mesi per Antonio Narciso, 14 mesi per Dario Passoni, 12 mesi per Mirco Poloni, 10 mesi per Juri Tamburini, 6 mesi per Andrea De Falco, 5 per Alfonso De Lucia, 4 mesi per Vittorio Micolucci, Nicola Mora e Marco Cellini, infine 2 mesi di squalifica per l'ex tecnico Gianfranco Parlato.



Penalizzazione di due punti e 25mila euro di ammenda per l'Atalanta in Serie A il prossimo anno, 6 punti di penalizzazione e 40mila euro di ammenda per il Grosseto nel prossimo campionato di Serie B, penalizzazione di due punti per il Modena in Serie B, penalizzazione di 1 punto e 20mila euro di ammenda per l'Ascoli in serie B, un punto di penalizzazione e 30mila euro di ammenda per la Cremonese in Lega Pro prima divisione nella prossima stagione, 1 punto di penalizzazione al Frosinone in Lega Pro e un'ammenda di 15mila euro per il Livorno.