16:10

- Risale al 3 maggio l'iscrizione nel registro degli indagati del giocatore della nazionale Leonardo Bonucci. Quello stesso giorno sono stati iscritti, dalla Procura di Cremona, anche l'allenatore della Juventus Antonio Conte e l'azzurro Domenico Criscito. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere e frode sportiva per "reati commessi in Cremona e in altre località straniere fino alla fine del 2011".