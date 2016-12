Duplice omicidio nel Bresciano

La conferma del duplice omicidio è stata data dal colonnello Marco Turchi, comandante dei carabinieri di Brescia, intervenuti sul posto insieme a un mezzo dei vigili del fuoco che ha scandagliato la riva del fiume Chiese. Esclusa l'ipotesi che gli omicidi siano avvenuti in seguito ad una rapina.

Pietro Antonelli faceva il volontario nella sede del sindacato dei pensionati della Cgil. La moglie dell'uomo in giornata avrebbe dovuto subire un piccolo intervento di chirurgia estetica. Un conoscente ha riferito che stamattina avrebbe notato la porta di casa dei due coniugi aperta ma il particolare non ha trovato alcuna conferma da parte degli inquirenti.

Verso mezzogiorno un amico di Antonelli è andato a cercare il 65enne perché i due avevano un appuntamento presso la sede Cgil ma l'ex docente non si era presentato. Non avendo ricevuto risposta si è dunque rivolto al figlio 27enne, che vive al piano di sopra. Entrambi sono entrati nell'appartamento della coppia di coniugi, trovandoli senza vita. Il giovane, dopo la scoperta dei cadaveri, sarebbe stato colto da un malore.



Il figlio della coppia sotto torchio per dieci ore

E' stato sottoposto a un lungo interrogatorio il figlio 27enne della coppia uccisa a Brescia. Il giovane ha passato la notte all'interno del Comando dei carabinieri di Salò per essere trasferito in mattinata in questura a Brescia. Al momento non ci sono indagati.