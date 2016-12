foto LaPresse

- Una bambina di 3 anni si è tirata addosso un televisore, procurandosi un trauma cranico e la frattura del setto nasale. E' accaduto a Bergamo, mentre la piccola stava giocando per casa. La bimba si trova ora ricoverata in terapia intensiva agli Ospedali Riuniti della città in prognosi riservata. A dare l'allarme sono stati i genitori, una coppia di boliviani.