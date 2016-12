Bergamo, ritrovata la 16enne scomparsa

foto Ansa Correlati Bergamo, scompare 16enne 19:14 - E' stata ritrovata a Manfredonia, in provincia di Foggia, la 16enne di Rota d'Imagna (Bergamo), che mancava da casa da giovedì. La giovane sta bene: era in compagnia di una sua coetanea moldava. La mamma della ragazza, avvertita dalla polizia lombarda, è subito partita per la Puglia per riportarla a casa. La donna temeva che la figlia fosse rimasta coinvolta nel racket della prostituzione. Ancora ignote le ragioni dell'allontanamento.

"Non mi hanno ancora fatto parlare con lei, lo farò di persona", le prime parole della madre. Per il momento gli inquirenti non hanno spiegato le circostanze della scomparsa: la 16enne sarebbe stata vista in strada dalla polizia con la moldava ed entrambe sono stata portate in commissariato. Nei giorni scorsi la Squadra mobile della questura di Bergamo aveva diffuso le foto segnaletiche ai colleghi di tutta Italia.