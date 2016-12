Bergamo, mistero sulla sedicenne scomparsa

- Giallo nel Bergamasco per la scomparsa di una ragazza di 16 anni. L'adolescente, nata in Romania ma da anni residente a Rota Imagna, manca da casa da giovedì scorso. La madre si è rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto? a cui ha raccontato tutti gli sviluppi della vicenda. La ragazza sarebbe uscita di casa giovedì mattina alle 6.30 per andare a scuola a Bergamo, ma a scuola non è mai arrivata. Nelle ore successive la donna riceve un sms da un numero sconosciuto: “Mamma, torno alle 17”.

La madre, preoccupata, ha richiamato ma al posto della voce della figlia si è sentita rispondere da uno sconosciuto, probabilmente un marocchino. Dopo aver tentato di convincere la donna di aver sbagliato numero, l'uomo ha ammesso di conoscere la ragazza, chiedendo di non essere messo nei guai: “Non so niente, io non c’entro niente”. Insistendo, la donna ha così saputo che la figlia era con un'amica ospite di un italiano a Bergamo.

Il giorno dopo la madre ha richiamato il numero: secondo il marocchino la sedicenne aveva passato la notte con un italiano e un’altra ragazza. L’uomo ha poi raccontato di aver avere rivisto la sedicenne quella mattina in lacrime, e di avere notato in casa dei biglietti ferroviari per la Puglia. La sim card del cellulare della ragazza era stata bruciata.

Sabato mattina l’ultima telefonata: la minorenne ha chiamato da un numero sconosciuto e ha detto alla mamma “stai tranquilla che prima o poi tornerò”. Ma secondo la donna il tono di voce era molto strano, come se la figlia fosse stata costretta a dire quella frase.



Poi più nulla. Il timore è che qualcuno l'abbia raggirata e portata via per farla prostituire.