Nella seconda parte dell'inchiesta "Last bet" il pm di Cremona, Roberto Di Martino, potrebbe sentire anche come semplice testimone il portiere della nazionale e della Juventus, Gigi Buffon. In un'intervista il calciatore aveva affermato: "È chiaro che le partite sono fatte per essere vinte, però ogni tanto si fanno i conti. In alcuni casi si dice meglio due feriti che un morto". Buffon aveva anche auspicato controlli alla fine di ogni campionato.

Inizialmente il magistrato Di Martino aveva preferito non replicare. "Non commento: ognuno dice quello che vuole" aveva dichiarato dopo le parole di Buffon. Ma ora ha cambiato idea: "Non ci ho ancora pensato a interrogare Buffon, ma non lo escludo". Il portiere potrebbe essere quindi convocato come semplice testimone senza la presenza di avvocati.



Secondo alcuni rumors la convocazione da parte del pm Roberto Di Martino sarebbe legata alla posizione di Antonio Conte. Quella discussa frase di Buffon, secondo il quale "due feriti sono meglio di un morto" sarebbe apparsa agli investigatori come una difesa d’ufficio (non richiesta) del mister juventino.



Buffon: "Blitz vergognosi"

"Ci sono delle operazioni giudiziarie, e voi lo sapete tre o quattro mesi prima. Uno parla con i pm e voi sapete il contenuto dieci minuti dopo: è una vergogna. Fuori da Coverciano c'erano le telecamere dalle 6 del mattino". Così Buffon riferendosi ai giornalisti. "Io dai pm? L'interessato lo sa sempre per ultimo".



"Non si gioca con la vita delle persone"

"Ho piena fiducia nei pm che possono fare piena giustizia. Perché non c'è nulla di peggio che giocare o speculare sulla vita delle persone", ha poi dichiarato il portiere.



Intanto oggi comparirà davanti al gip il capitano della Lazio, Massimo Mauri. Poi parleranno l'ex genoano, Omar Milanetto, e l'ex Grosseto, Marco Turati.



Napoli, avviso di conclusione indagini a Giannello e Giusti

Un avviso di conclusione indagini preliminari è stato notificato agli ex calciatori Matteo Gianello e Silvio Giusti nell' ambito dell' inchiesta condotta dalla Procura di Napoli. I pm proseguono l'inchiesta anche su altri indagati per associazione per delinquere e frode sportiva ed hanno intanto trasmesso gli atti alla Figc.



L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Melillo e dai pm Antonello Ardituro, Stefano Capuano, Danilo De Simone e Vincenzo Ranieri. Gianello e Giusti sono accusati "di aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato dell'incontro di calcio Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010". Dalle indagini - sottolinea la Procura - è emerso che Gianello, su richiesta di Giusti e di altre persone, prese contatto con alcuni compagni di squadra, segnatamente i difensori Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, promettendo loro una somma di denaro, quantificata in alcune decine di migliaia di euro a persona, qualora avessero contribuito ad agevolare la vittoria della Sampdoria. Sia Cannavaro che Grava, interrogati come persone informate dei fatti, hanno negato di aver ricevuto la proposta illecita.