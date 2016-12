Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la stessa vicenda è stata notificata anche a Corallo, che al momento risulta irreperibile perché all'estero. Le accuse per tutti e tre sono infedeltà patrimoniale e associazione a delinquere finalizzata a commettere diversi reati, tra cui corruzione, corruzione privata, appropriazione indebita, violazione del divieto degli esponenti bancari di contrarre obbligazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio.A disporre le tre misure di custodia cautelare è stato il gip del tribunale di Milano, Cristina di Censo, sulla base delle indagini svolte dai pm Roberto Pellicano e Mauro Clerici su Bpm e sulla gestine del credito da parte dell'istituto. Secondo l'accusa la banca avrebbe erogato finanziamenti ingenti sulla base di valutazioni falsificate, a favore di diverse società, i cui amministratori avrebbero corrisposto e promesso somme di denaro, quantificabili in circa 5,7 milioni di euro, al fine di ricevere favori nei procedimenti di concessione e mantenimento del credito bancario.Nell'inchiesta Bpm condotta dalla Procura di Milano risulta indagato anche l'on. Marco Milanese, in passato ufficiale della Guardia di Finanza e consulente dell'ex ministro dell'economia Tremonti. Milanese è stato coinvolto in passato in altre inchieste giudiziarie.

Immediata la reazione del titolo di Banca Popolare di Milano: in Borsa crolla fino a cedere oltre l'11%.