foto Ansa

22:10

- Una ragazza di 16 anni nativa della Romania ma residente da 9 anni a Rota d'Imagna (Bergamo) con la mamma e il fratello maggiore è scomparsa da giovedì. Di Roxana Pop si sono perse le tracce dopo che era uscita di casa per raggiungere l'istituto professionale per parrucchieri che frequenta a Bergamo. Ma non è mai arrivata. E' giallo perché la giovane non aveva problemi in famiglia né a scuola. Dopo la denuncia della madre, la polizia la cerca.