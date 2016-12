foto LaPresse

21:49

- Daniele De Rossi, campione del mondo in Germania, rivive con lo scandalo scommesse i giorni di Calciopoli. "Questa volta è peggio del 2006. Almeno per me" afferma. Poi, "questa volta è più eclatante, con la polizia dentro Coverciano e persone che conosco arrestate. Andiamo all'Europeo con un marchio di fabbrica", conclude.