Sentenza Br, protesta in aula 17:53 - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha emesso undici condanne fino a 11 anni e mezzo di reclusione per altrettanti imputati nel processo alle cosiddette Nuove Br del partito Comunista politico-militare. Una sola persona è stata assolta. La lettura della sentenza è stata accolta da urla e proteste da parte del pubblico presente in aula. I giudici hanno però tolto la finalità del terrorismo dalla condanna.

"Associazione sovversiva semplice"

I giudici di Milano hanno escluso la finalità terroristica dell'associazione. Gli imputati sono stati infatti condannati per associazione sovversiva semplice e non per associazione sovversiva con finalità di terrorismo. L'aggravante della finalità terroristica era costata l'annullamento da parte della Cassazione del primo processo d'appello.



Protesta a pugni al cielo da parte del pubblico

Urla, slogan e pugni al cielo. Il pubblico presente nell'aula del processo milanese alle presunte nuove Brigate Rosse composto per lo più da parenti e amici degli imputati, hanno reagito intonando una sonora protesta alla lettura del verdetto.



Diminuite le condanne

I giudici hanno condannato, riducendo le pene, 11 imputati. Il verdetto più "pesante" è stato quello emesso per Claudio Latino, condannato a 11 anni e sei mesi. Assolto, invece, Salvatore Scivoli, per il quale l'accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi. Condannato Alfredo Davanzo a 9 anni, Davide Bortolato a 11 anni, Vincenzo Sisi a 10 anni, Massimiliano Toschi a 7 anni, Bruno Girardi a 8 anni, Massimiliano Gaeta a 5 anni e tre mesi, Andrea Scatamburlo a 2 anni e 4 mesi e Amarilli Caprio, Alfredo Mazzamauro e Davide Rotondi a 2 anni e due mesi di reclusione.



A Ichino 100mila euro di risarcimento

I giudici milanesi hanno stabilito un risarcimento pari a 100mila euro per il senatore del Pd Pietro Ichino e 400mila euro alla presidenza del Consiglio. Entrambi, infatti, si erano costituiti parte civile nel processo.