Alberto Perego, commercialista di Torino che, pare, anni fa teneva la contabilità del Movimento popolare, nella primavera 2011 riceve dall'amico e coinquilino (nella comunità ciellina dei Memores Domini) Roberto Formigoni un milione e 100mila euro. Soldi che vanno ad arricchire il gruzzolo con cui acquisisce una lussuosa villa in Sardegna. Chi vende la casa è Pierangelo Daccò. Un altro tassello che arricchisce la infinita Formigoni-story.

A raccontare la vicenda è il "Corriere della Sera", dove ci si chiede quanti sacrifici abbia dovuto fare il presidente della Regione Lombardia per offrire su un piatto d'argento all'amico quanto il governatore guadagna, secondo la dichiarazione dei redditi, in undici anni di lavoro. Secondo il fisco infatti Formigoni dichiara poco meno di 100mila euro netti all'anno. Quella villa, dunque, tredici vani, era stata messa in vendita dal mediatore arrestato soltanto sette giorni dopo quel rogito. Quel mediatore superconteso da molti ospedali privati, San Raffaele e Maugeri innanzitutto, per la sua capacità di "aprire le porte in Regione Lombardia" e di ottenere prestazioni e pagamenti aggiuntivi per la sua capacità di "giocare" e "muovere le leve della discrezionalità dell'ente pubblico". Con queste parole si definisce lo stesso uomo d'affari che dice di aver "sfruttato la mia conoscenza personale con Formigoni per accreditarmi presso i miei clienti" e che confessa di aver più volte pagato al governatore e allo stesso Perego vacanze ai Caraibi e in Costa Azzurra, tra yacht e hotel di lusso.



Di Perego si sa che era stato condannato in primo grado a quattro mesi per falsa testimonianza: aveva infatti negato di essere il beneficiario di un conto bancario svizzero nell'inchiesta "Oil for food" su Marco Mazarino De Petro, rappresentante di Formigoni in Iraq, condannato per corruzione internazionale. Perego figura ora come beneficiario di un bonifico datato 13 maggio 2011 e firmato dal governatore con la causale "mutuo concordato". A questo versamento ne segue un successivo da 100mila euro, datato 17 giugno.



Ci sono però altri versamenti di Formigoni a Perego, tra il 2005 e il 2009: tutti bonifici, per un totale che supera i 350mila euro. La splendida villa viene acquistata da Perego ad Arzachena. L'acquisizione avviene il 28 ottobre 2011 dalla società Limes srl, che fa capo a Daccò, arrestato il 15 novembre.



L'acquisto è finito nel mirino degli accertamenti innanzitutto per sospetti sulla congruità del prezzo. Daccò ha spiegato di aver fissato il prezzo dopo aver consultato un perito e verificato la valutazione dell'Agenzia delle Entrate. Esistono però altre valutazioni per case simili in zona, a prezzi ben più alti, anche doppi. A far sorgere qualche sospetto c'è anche il fatto che due dei tre lotti, costruiti nel 2006, vengono venduti nel 2007, mentre quest'ultimo rimane alla Limes fino al 2011. Perché? Si è appreso intanto che Formigoni e Perego in questa villa ci risiedono anche prima dell'acquisto. "Li ho ospitati perché la provassero", ha spiegato Daccò. In realtà, c'è un contratto d'affitto a Perego per agosto 2011 in cambio di 20mila euro. E ancora, ci sono oltre 40 milioni di dollari: il valore delle proprietà immobiliari di Daccò nei Caraibi.