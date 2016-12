Volantino Br a gruppo legato a Casa Pound

foto Ansa Correlati Volantino Br a "Il Giornale" 01:57 - Un volantino a firma Brigate Rosse, composto da un ciclostile di più pagine, è stato recapitato all'Associazione Roccabruna di Milano, un'associazione di destra affiliata a Casa Pound. La Digos sta investigando sull'autenticità del documento recapitato venerdì. "Quello di Milano è un episodio inquietante - commenta il leader di Casa Pound Italia Gianluca Iannone - che temiamo si possa replicare anche in altre sedi dell'associazione". - Un volantino a firma Brigate Rosse, composto da un ciclostile di più pagine, è stato recapitato all'Associazione Roccabruna di Milano, un'associazione di destra affiliata a Casa Pound. La Digos sta investigando sull'autenticità del documento recapitato venerdì. "Quello di Milano è un episodio inquietante - commenta il leader di Casa Pound Italia Gianluca Iannone - che temiamo si possa replicare anche in altre sedi dell'associazione".

"I sedicenti terroristi - si legge in una nota dell'associazione - che si nascondono nell'anonimato per lanciare minacce e proclami farneticanti costituiscono il più potente alleato di chi lavora per mantenere lo status quo e l'avversario più temibile per chi, come noi, ogni giorno lotta a viso aperto per cambiare una società strangolata dalla crisi economica e nella quale la giustizia sociale è sempre più un miraggio.



Attentati, bombe, intimidazioni: chi vuole portare il paese sulla strada del terrore fa, più o meno consapevomente, il gioco di quel potere che sostiene di avversare. E' un gioco al massacro, dal quale non si torna indietro, e al quale CasaPound si opporrà sempre contrattaccando con la forza della politica e dell'impegno in prima persona dei suoi militanti".