23:02

- Ventisette denunce per i reati di radunata sediziosa, molestia, resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non preavvisata per avere disturbato il comizio tenuto il 27 aprile a Crema (Cremona) da Umberto Bossi. Per due di loro il reato è stato aggravato per via dell'accensione di un fumogeno. Bossi era in città per sostenere la candidatura a sindaco di Alberto Torazzi. Le denunce sono arrivate al termine delle indagini svolte dalla polizia.