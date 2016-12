Milano, lite per viabilità: accoltellato un 30enne

foto Ansa 22:01 - Un 30enne di origine marocchina è stato accoltellato alla gola da un 25enne italiano per una lite nata per problemi di viabilità. E' accaduto in viale Jenner a Milano. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Un 21enne si è presentato al commissariato di Quarto Oggiaro. - Un 30enne di origine marocchina è stato accoltellato alla gola da un 25enne italiano per una lite nata per problemi di viabilità. E' accaduto in viale Jenner a Milano. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Un 21enne si è presentato al commissariato di Quarto Oggiaro.

Grazie al racconto di due testimoni, la polizia ha potuto delineare la dinamica dell'aggressione. La vittima, in compagnia di un connazionale, stava attraversando la strada, quando ha avuto un diverbio con un ragazzo a bordo di uno scooter. I due si sarebbero poi allontanati, ma il giovane, un italiano sui 25 anni, sarebbe sceso dal motorino e li avrebbe seguiti.



Raggiunti i due marocchini, il giovane avrebbe afferrato la vittima sferrandogli diverse coltellate alla gola, per poi scappare a bordo dello scooter. Gli agenti hanno interrogato il 21enne che si è presentato in commissariato per valutare la sua posizione.