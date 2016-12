Everest, ritrovato vivo l'italiano scomparso

- E' vivo ed in buona salute Luigi Rampini, l'alpinista milanese di 69 anni impegnato a scalare l’Everest e dato per morto da alcuni siti specializzati. Lo ha confermato l’ambasciata Italiana a Pechino. “Rampini sta bene, ha dei segni di congelamento alle mani e al naso", hanno detto i funzionari della sede diplomatica italiana. Rampini è stato recuperato dai soccorritori in un campo a 7.790 metri di altitudine.

La notizia è stata data da Tsering Samdrup, direttore della Tibet Himalaya Expedition Company, che ha trovato l’uomo a Campo 2. Un forte vento aveva impedito le operazioni di salvataggio per molte ore, ma alla fine cinque soccorritori sono riusciti a raggiungere Rampini alle 4 di ieri pomeriggio (ora locale), portandogli i primi aiuti. A un primo check up, Rampini starebbe bene, anche se presenta segni di congelamento alle dita e al naso. Il team di soccorso ha cominciato la discesa per portare l'alpinista italiano a valle.

Nato ad Arluno, ex dipendente regionale dell'assessorato all'Ambiente della Lombardia, secondo il sito explorersweb.com Rampini era sceso a Campo 3, dopo un tentativo andato male di raggiungere la vetta, e si era rifiutato di tornare a valle, "in attesa di un'altra possibilita". Poi di lui non si aveva avuto più nessuna notizia.

Appassionato scalatore con alle spalle decine di imprese alpinistiche, nel 2005 aveva raggiunto la vetta del Cho Oyu. Per gli alpinisti al campo base e i siti specializzati ieri era da considerarsi "morto".

Nello scorso week end sono stati otto gli alpinisti che sono morti sull'Everest, undici in totale dalla primavera di quest'anno.