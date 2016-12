Monza, indagati Paolo Berlusconi e Paolo Romani: l'accusa istigazione alla corruzione

foto LaPresse

15:57

- La Procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati Paolo Berlusconi e l’ex ministro Paolo Romani. L'accusa istigazione alla corruzione. La vicenda riguarda l'urbanistica della Cascinazza, un'area agricola da 50 ettari di proprietà della famiglia Berlusconi dal 1980 al 2008. Berlusconi e Romani avrebbero fatto pressioni indebite su alcuni consiglieri comunali di Monza per far passare la variante del Pgt in consiglio.