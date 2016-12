Milano, rapina alla gioielleria Scavia: 13 arresti

08:21

- La Squadra mobile della Questura di Milano ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili della rapina milionaria commessa il 5 febbraio 2011 alla gioielleria "Scavia" , in pieno "quadrilatero della moda". Perquisizioni in città e anche in altre province. Tra gli indagati ci sarebbero noti pregiudicati e anche alcuni gioiellieri. Il bottino fu di 5 milioni di euro.