13:57

- "Noi non siamo terroristi, non ammazziamo i bambini come a Brindisi". Lo ha detto Alfredo Davanzo, imputato nel processo milanese alle cosiddette nuove Br. Dalla gabbia il presunto ideologo del Partito comunista politico-militare ha affermato: "Non siamo terroristi". Solo poche ore prima lo stesso Davanzo, commentando i recenti fatti di cronaca, aveva detto: "Solo con le armi si sovvertono i poteri. Viva la rivoluzione, questo è il momento buono".