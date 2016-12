foto Da video

23:37

- Pioggia battente sul fondo valle, bufere di vento e neve sopra i 1.300 metri di quota e crollo delle temperature sull'interno territorio. Valtellina e Valchiavenna sono investite da un'ondata di maltempo che ha imposto il transito con catene montate dei principali passi alpini. In diverse abitazioni private dei paesi in quota, hanno ripreso a funzionare i camini e le stufe a legna, come nei freddi mesi autunnali e invernali.