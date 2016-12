Brescia, getta i figli da balcone e si uccide

foto Ansa Correlati Il palazzo da dove l'uomo si è gettato 14:34 - Un 41enne ha gettato il figlio di 4 anni e la bambina di 14 mesi dal balcone del suo appartamento al settimo piano di un palazzo di Brescia. Poi si è lanciato anch'egli nel vuoto finendo sulle auto parcheggiate nel giardino interno dell'abitazione. Il folle gesto dopo un litigio con la moglie per problemi economici. - Un 41enne ha gettato il figlio di 4 anni e la bambina di 14 mesi dal balcone del suo appartamento al settimo piano di un palazzo di Brescia. Poi si è lanciato anch'egli nel vuoto finendo sulle auto parcheggiate nel giardino interno dell'abitazione. Il folle gesto dopo un litigio con la moglie per problemi economici.

Marco Turrini è deceduto sul colpo mentre i bambini sono morti all'ospedale Civile di Brescia. Il raptus è avvenuto dopo una lite con la moglie infermiera per motivi finanziari. La gente del posto parla dell'uomo come di uno sportivo che amava giocare a tennis.



Il 41enne era depresso per motivi economici. Il particolare emergerebbe dai primi accertamenti della polizia che hanno ascoltato la moglie, in stato di grave shock all'ospedale. Parenti e vicini di casa hanno detto che da circa un anno l'uomo, pubblicitario, era rimasto a casa dal lavoro, e che era da tempo in sofferenza per depressione anche se non risulta che fosse in cura presso le autorità sanitarie.



"Dai , metti giù la bambina"

"Se volevi spaventarmi ci sei riuscito, ma adesso dai metti giù la bambina". Sono queste le ultime parole dette da Elena Morè al marito prima del raptus. Secondo la ricostruzione degli investigatori, durante una discussione peraltro non particolarmente accesa, Turrini improvvisamente ha aperto la finestra del soggiorno, dove c'erano anche i due bambini già vestiti.



Senza proferire alcuna minaccia ha preso la bimba in braccio davanti alla finestra, di fronte alla moglie che neanche per un attimo ha pensato che potesse fare sul serio. Poi improvvisamente la follia: l'uomo ha gettato prima la figlia più piccola e in rapida successione ha preso anche il maschietto e lo ha gettato giù dal settimo piano.



Inseguita dal marito

Elena Morè è rimasta impietrita per alcuni secondi, poi è corsa fuori casa per chiedere soccorso, ma è stata inseguita dal marito che al piano di sotto, su un pianerottolo, ha aperto un'altra finestra e ha cercato di gettarla nel vuoto. Infine quando ha visto giungere i primi vicini di casa ha lasciato andare la donna e si è buttato.