20:52

- "Dopo la sentenza su Mediatrade che scagiona Berlusconi ci vorrebbe responsabilità civile super per i magistrati". Lo afferma il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri. Altro severo commento da parte del capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto. "Una dopo l'altra le operazioni giudiziarie messe in piedi in modo strumentale e artificiale - dichiara Cicchitto - hanno una misera sorte da parte della magistratura giudicante".