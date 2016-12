foto Ansa Correlati Tutto sul caso Ruby

Caso Ruby,Nicole Minetti in aula 21:32 - Potrebbe rischiare un'azione disciplinare il pm di Milano Ferdinando Esposito per la sua frequentazione con la consigliera regionale Pdl Nicole Minetti, nei confronti della quale è in corso il processo Ruby e in cui è coinvolto Silvio Berlusconi. Il Csm ha infatti archiviato la pratica perché non competente e perché ne risultavano già informati i titolari dell'azione disciplinare, ovvero il Pg della Cassazione e il ministro della Giustizia.

Ferdinando Esposito è il nipote dell'ex procuratore generale della Suprema Corte, Vitaliano Esposito. Il pm non si occupa della vicenda Ruby ma comunque le cene con la Minetti, che risulta indagata, potrebbero non essere ritenute "opportune" e costargli una sanzione disciplinare.



La Minetti è imputata con Lele Mora ed Emilio Fede per il caso Ruby, e nei suoi confronti si ipotizzano i reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile.