21:07

- Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, interviene sull'archiviazione del pg della Cassazione dell'esposto inoltrato dalla sua società contro la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva condannato la holding a versare 564 milioni di euro a Cir per il Lodo Mondadori. "Le nostre ragioni sono più che fondate ed evidenti, e questo provvedimento non le intacca in alcun modo" dice. "Con l'esposto - prosegue - abbiamo segnalato un fatto molto grave".