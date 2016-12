foto LaPresse

05:20

- Un bimbo di quattro anni si è sporto dalla finestra della sua abitazione, in una palazzina in piazza Chiesa ad Acquanegra Cremonese (Cremona), ed è precipitato al suolo dal primo piano ma fortunatamente ha riportato solo la frattura della mandibola. E' stato immediatamente trasportato all'ospedale di Brescia per essere operato: non è in pericolo di vita. Il piccolo è figlio di un'italiana e un marocchino.