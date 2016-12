Green Hill, i volontari Aidaa iniziano lo sciopero della fame

foto Ansa

18:56

- Sono un centinaio i volontari e gli animalisti dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) che da lunedì inizieranno uno sciopero della fame. L'iniziativa viene organizzata per chiedere la chiusura, su tutto il territorio nazionale, di Green Hill e di tutti i centri in cui si allevano animali destinati a vivisezione e sperimentazione. La protesta continuerà fino a quando il Senato non avrà firmato per chiudere il centro di Montichiari.