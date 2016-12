Ritrovati 5 volantini con la firma Br nel Milanese

foto LaPresse Correlati L'agguato ad Adinolfi 12:06 - Quattro volantini siglati Br e con la stella a cinque punte sono stati trovati oggi a Legnano, nel Milanese. I manifesti erano affissi in tre luoghi diversi della cittadina: due in sedi del fisco e due in una fabbrica. Non contengono rivendicazioni legate ai recenti fatti avvenuti a Genova, ma solo dichiarazioni politiche. Un quinto volantino è stato trovato poco dopo a Parabiago, al centro polifunzionale per lo smistamento della posta. - Quattro volantini siglati Br e con la stella a cinque punte sono stati trovati oggi a Legnano, nel Milanese. I manifesti erano affissi in tre luoghi diversi della cittadina: due in sedi del fisco e due in una fabbrica. Non contengono rivendicazioni legate ai recenti fatti avvenuti a Genova, ma solo dichiarazioni politiche. Un quinto volantino è stato trovato poco dopo a Parabiago, al centro polifunzionale per lo smistamento della posta.

I volantini sarebbero una copia di un vecchio volantino delle Brigate rosse, datato 1977. Nel testo dunque nessun riferimento all'attualità all'attentato di pochi giorni fa a Genova.



A Legnano manifesti, con tanto di stelle a cinque punte, erano affissi sulla targa esterna dell'Agenzia delle Entrate in via Pisa, fuori dall'Inps di via Podgora, su una bacheca esterna e un cancello dell'azienda di Franco Tosi, che si trova in piazza Monumento all'angolo con via Cairoli. Sull'episodio indaga la Digos di Milano.