Lecco, 42enne ucciso: fermate due persone

14:07

- Omicidio a Paderno d'Adda, comune in provincia di Lecco. La vittima, un 42enne residente in via Roma, è stato ucciso ieri sera nel box della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'assassino avrebbe citofonato all'uomo chiedendogli di raggiungerlo nel garage, quindi gli avrebbe sparato alcuni colpi di pistola. Sul caso indagano le forze dell'ordine, che avrebbero fermato due persone sospette.