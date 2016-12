foto Ansa

- Un giovane di nazionalità indiana, Jatinder Singh, è stato trovato morto sulle scale interne di un condominio a tre piani di Chiesa in Valmalenco. A lanciare l'allarme due connazionali che vivono in quell'edificio i quali hanno affermato che il trentaduenne sarebbe stato vittima di una caduta accidentale. Ma i carabinieri della locale caserma non hanno creduto a quella versione e, dopo averli ascoltati, hanno fermato uno dei due per omicidio.