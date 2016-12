foto Ansa Correlati Tragica rapina a Delianuova 15:39 - Notte da incubo per una barista di Caravaggio (Bergamo): la donna è stata rapinata e presa in ostaggio dal malvivente che le aveva ripulito la cassa di 3.500 euro. Quando però ha visto arrivare i carabinieri il bandito, armato di un coltello, si è dato alla fuga. Il rapinatore, dopo aver legato la barista e una sua dipendente, aveva in precedenza costretto la donna a chiamare il marito chiedendogli di portare più denaro possibile se la voleva rivedere. - Notte da incubo per una barista di Caravaggio (Bergamo): la donna è stata rapinata e presa in ostaggio dal malvivente che le aveva ripulito la cassa di 3.500 euro. Quando però ha visto arrivare i carabinieri il bandito, armato di un coltello, si è dato alla fuga. Il rapinatore, dopo aver legato la barista e una sua dipendente, aveva in precedenza costretto la donna a chiamare il marito chiedendogli di portare più denaro possibile se la voleva rivedere.

Il malvivente ha legato le due donne, e ha preso il denaro della slot machines e della cassa. Visto che i 3500 euro non lo soddisfacevano ha deciso di passare al sequestro di persona.



Ha portato via la titolare del bar infilandola in un sacco della spazzatura e caricandola in auto. Poi le ha preso il cellulare e l'ha costretta a telefonare al marito. Ha quindi infilato l'ostaggio in un pozzetto d'ispezione di un cantiere abbandonato di Pagazzano e si è nascosto nei pressi del luogo dello scambio il viale del Santuario di Caravaggio.



Il marito della sequestrata ha subito avvisato i carabinieri, che sono arrivati in zona e si sono nascosti pronti a intervenire. Ma il sequestratore li ha visti e ha richiamato: "Visto che hai portato i carabinieri voglio 250mila euro", ha detto. Nel frattempo la donna è riuscita a liberarsi, ha raggiunto la strada vicina e ha fermato un'automobilista, al quale ha chiesto di chiamare i carabinieri. Il bandito vistosi braccato è fuggito.



La donna è in stato di shock, non ha subito maltrattamenti, e ha solo qualche escoriazione che si è procurata uscendo dal pozzetto in cui era rinchiusa.