foto Getty 18:01 - Un uomo è morto, dopo essere stato ferito a colpi di pistola a Vimodrone, nel Milanese. Giuseppe Nista, pregiudicato di 44 anni con precedenti per droga, è stato avvicinato mentre si trovava in auto. Due persone in scooter, con il volto coperto da caschi integrali, gli hanno sparato diversi colpi, forse tre. Sul posto si trovano i carabinieri di Monza. - Un uomo è morto, dopo essere stato ferito a colpi di pistola a Vimodrone, nel Milanese. Giuseppe Nista, pregiudicato di 44 anni con precedenti per droga, è stato avvicinato mentre si trovava in auto. Due persone in scooter, con il volto coperto da caschi integrali, gli hanno sparato diversi colpi, forse tre. Sul posto si trovano i carabinieri di Monza.

L'agguato è avvenuto intorno alle 8 e 30 di questa mattina, in via dei Mille, una stradina tranquilla che costeggia un piccolo parco frequentato, soprattutto all'ora del ferimento, da anziani e mamme con bambini.



L'auto di Nista, una Bmw bianca di grossa cilindrata, ha il vetro anteriore sinistro infranto probabilmente dai colpi sparati. Sul selciato la scientifica ha evidenziato 5 proiettili, ma si attende conferma del numero esatto. Nista ha sbattuto contro una colonna del palazzo al numero 1 nel tentativo di fuggire in retromarcia.



I carabinieri stanno battendo la provincia di Milano alla ricerca dello scooter utilizzato nell'agguato.



La vittima è il fratello del boss Domenico Nista

Giuseppe Nista apparteneva alla nota "famiglia" Nista, attiva da anni nel settore degli stupefacenti e radicata anche nell'hinterland milanese, nella zona di Cologno Monzese. Giuseppe era il fratello di Domenico Nista, di 42 anni, elemento di spicco del clan.